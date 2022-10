Verinoore sohvri šokiseisundisse ja autota jätnud roolijoodiku juhtum võttis kriminaalse pöörde

Kesk-Eesti politseijaoskonna uurija Ragne Tõnts rääkis siis, et esialgsetel andmetel keeras Audi kõrvalteelt hooga peateele sattudes vastassuuna vööndisse. "Vältimaks kokkupõrget Audiga, keeras BMW juht rooli vasakule, kuid samal hetkel keeras Audi juht tagasi oma sõiduvööndisse, mille tagajärjel toimus laupkokkupõrge. Mõlema sõiduki esiosad said kokkupõrkes tugevasti kahjustada," kirjeldas ta. "Suurim lubatud sõidukiirus õnnetuse toimumiskohas on 90km/h. Mõlemal sõidukil olid all nõutele vastavad rehvid. BMW-s olnud sõitjad (18-aastane neiu ja 17-aastane noormees- toim) lubati pärast kontrolli haiglast koju, Audi juht jäeti haiglasse jälgimisele."