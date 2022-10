COVID-19 pandeemia on avaldanud mõju ka noorte vaimsele tervisele

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel: „Me kõik hoolime väga oma noorte emotsionaalsest heaolust. Arvestades seda, et meid tabas pandeemia ja Euroopa pinnal käib sõda, tuleb see aruanne noorte vaimse tervise kohta välja õigel ajal. Mul on hea meel näha, et ELi liikmesriigid suhtuvad sellesse probleemi tõsiselt ja nad on võtnud kasutusele abinõud, et toetada noori eelkõige koolis. Need jõupingutused peavad praegu ja ka järgnevatel aastatel võimaldama noortel areneda ning komisjon on alati valmis tuge pakkuma.“