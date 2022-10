Eesti investeerib NATO miljardi eurosesse Innovatsioonifondi ligi 30 miljonit eurot

“Tänases, vaid aastatagusega tundmatuseni muutunud julgeolekuolukorras on vajadus uuenduslike tehnoloogiate järele kaitsevaldkonnas selgem kui kunagi varem. Olen veendunud, et Eesti idusektoril on kõrge potentsiaal Lääne ühisesse julgeolekuarhitektuuri oma võimekuse piires panustada, kuid arvestades kaitseturu traditsioonilist suletust ja sisenemisbarjääre on siin kahtlemata määrava tähtsusega ka riigipoolne initsiatiiv,” lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

NATO Innovatsioonifondi eesmärk on säilitada ja tugevdada Põhja-Atlandi alliansi liikmesriikide tehnoloogilist eelist. Süvatehnoloogiate arendamiseks kaitsetööstuse jaoks on täna keeruline turult raha leida, kuna puudub valmisolek pakkuda kapitalimahukate süvatehnoloogiate arendamiseks vajalikku nn kannatlikku kapitali. Eriti keeruline on ettevõtetel, kelle klient on riik, mida julgeoleku ja kaitsetööstus sageli eeldab, sest enamasti pole riik valmis ostma prototüüpe, vaid soovib toimivaid valmislahendusi.