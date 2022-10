Siseministeeriumi saatis metropoliidile nõude selgitusteks

Kohtusime 28. septembril Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) esindajatega, kus andsime edasi ootuse, et MPEÕK võtaks selge ja avaliku seisukoha Moskva Patriarhaadi patriarh Kirilli 25. septembri sõnavõtu osas, kus ta õigustab Vene Föderatsiooni sõjategevust Ukrainas. Seda aga juhtunud ei ole ja seetõttu saatsime metropoliidile kirja, kus oleme välja öelnud tähtaja, mis ajaks me tema seisukohta ootame,“ ütleb Raivo Küüt viidates sellele, et nii usuvabaduse tagamise, kui ka julgeoleku vaatest on oluline tagada, et Eestis tegutsevates kirikutes toimuks ideoloogiavaba usuline teenimine. „Antud juhul on Moskva Patriarh Kirill selgelt poole valinud selles konfliktis ja õhutab seda. Sellise poole valikuga ja sõja õhutamisega seab ta ohtu ka Eestis tegutseva MPEÕK vaimulikkonna ja kiriku tegevuse jätkusuutlikkuse,“ lisas Küüt.

Väljavõte kirjast:

Kuivõrd Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirilli seisukoht on Eesti ühiskonnas teada, see on siin levinud ja MPEÕK on Vene Õigeusu Kiriku kanoonilise õpetuse range järgimiskohustusega, kujutab see otsest ohtu avalikule korrale ja julgeolekule. Selline olukord lõhestab ning destabiliseerib Eesti ühiskonda. Muuhulgas on see tekitanud ühiskonnagruppides soovi lõpetada Vene Õigeusu Kiriku kui sõda õigustava kiriku tegevus Eestis. See olukord on jätkuv ja võib eskaleeruda, mistõttu on oluline aegkriitilisus.

Ülaltoodut arvestades ootame MPEÕK metropoliidilt avaldust Eesti avalikes meediaväljaannetes, milles ta:

1) ühemõtteliselt ja arusaadavalt väljendab, kas ta jagab patriarh Kirilli seisukohta või mitte;

2) peab veenma nii Siseministeeriumit kui ka Eesti üldsust, et Moskva patriarhi sõnavõtust kantud sõja õhutustegevust ega sellest tulenevaid muid mõjutusi ja ideoloogiat Eestis MPEÕK poolt edasi ei kanta.

Kui nimetatud tingimustele vastav seisukoht pole avaldatud hiljemalt 12.10.2022 ja/või see pole ühemõtteliselt arusaadav või toetab patriarhi seisukohti, teeb Siseministeerium ettepaneku metropoliidi elamisloa tühistusmenetluse alustamiseks.