Apteeker Melchior esilinastub USAs, Jaapanis ja Indoneesias

Produtsent Tanel Tatteri sõnul on Apteeker Melchiori filmides nii palju nüansse, et triloogia pakub huvi väga erineva žanriga filmifestivalide korraldajatele ja ka erinevate huvidega filmivaatajatele. „Näiteks valiti film USAs õudusfilmide festivali programmi, Jaapanis aga ajaloofilmide festivalile. Selle taga on Apteeker Melchiori filmikunstnike ülipõhjalik töö nii ajaloost inspireeritud usutava õhustiku loomisel kui ka grimmikunstis, kus kasutati tehnoloogiaid, mida pole Eesti filmikunstis kunagi varem rakendatud.“