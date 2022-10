President Karis rääkis von der Leyeniga Ukraina toetamisest Venemaa agressiooni vastu

„Ukraina on saavutamas edu lahinguväljal, millele Venemaa vastab argpükslike raketilöökidega Ukraina linnade tänavate, elumajade, elektrijaamade ja tsiviiltaristu pihta. Nendes rünnakutes hukkunud ja vigastada saanud inimesed on uued leheküljed agressori süütegude lõputus loetelus. Aga nad on samuti pidev meenutus meile, et Ukraina vajab jätkuvalt rahvusvahelist abi – nii oma maa igapäevasel käigushoidmisel kui ka sõjaliselt, et ennast kallaletungija vastu kaitsta – ja meil pole õigust väsida agressiooni ohvriks langenud Euroopa riigi toetamisel,“ ütles president Karis.