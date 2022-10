Roometi Rõivaäri tõestab et kauplusepidamine Paide kesklinnas on siiski võimalik

Roometi Rõivaäri perenaine Kaie Roomet ütles, et nüüd peaks küll kõigil paidelastele selge olema, et kauplus tuli Paidesse selleks, et jääda. "Kaks aastat pole pikk aeg, kuid oleme selle ajaga saanud omale palju hoolivaid püsikliente, kes külastavad kauplust iganädalaselt ning on meid omaks võtnud," lausus ta.