ENPA arutab Venemaa agressiooni Ukraina vastu

Delegatsiooni juht Eerik-Niiles Kross kinnitas, et Eesti delegatsioon pühendub assambleel praeguse aja kõige olulisemale küsimusele – enda ja kogu Euroopa vabaduse eest võitleva Ukraina rahva igakülgsele toetamisele.

„Istungil toimub Ukraina teemal mitu olulist debatti, seal hulgas jätkatakse arutelu rahvusvahelise eritribunali loomise üle Venemaa agressioonikuriteo süüdlastele. Meile on oluline tajuda Euroopa riikide parlamendiliikmete n-ö meeleolu Ukraina toetamise küsimuses. On heameel tõdeda, et muretsemiseks põhjust ei ole ja erinevalt kevadel peljatust ei näita toetus ja solidaarsus Ukrainale kahanemise märke,“ lausus Kross.