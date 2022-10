Kohtla-Järve struktuuriüksuses alustas õpingutega eestikeelne hooldustöötajate töökohapõhine õpperühm

Kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme lisas: „Mul on hea meel, et õppekeeleks on eesti keel. See näitab, et ka Ida-Virumaal on võimalik õppida ja õpetada eesti keeles. Loomulikult on õppijatel alguses raske, kuid me toetame neid ja riigikeele õpe algab juba kolmapäeval. Kõik 17 õppijat on innustunud ja ma väga loodan, et kohtun kõigiga ka 2024 juunis lõpetamisel.“