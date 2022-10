Sellest nädalast saab apteekides gripi vastu vaktsineerida

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on vaktsineerimine muutunud tavapäraseks apteegis pakutavaks teenuseks. „Gripi vastu vaktsineerimine on paljude inimeste jaoks muutunud iga-sügiseseks rutiiniks, nagu auto rehvivahetus või talvepuude varumine. Apteegid on gripi vastu vaktsineerimisse panustanud juba viis aastat ja on hea meel, et meile on tekkinud püsikliendid, kes hakkavad varakult uurima, millal gripivaktsiin saabub ja teenus avatakse,“ ütles Rootslane.

Praegu on apteeki oodatud kõik inimesed, kes soovivad end gripi vastu vaktsineerida tasu eest. Gripp on viirushaigus, mis võib kulgeda raskelt ning millega võivad kaasneda tõsiseid tüsistused. Tegemist ei ole lihtsalt kerge külmetusega, nagu sageli ekslikult arvatakse. Vaktsineerimisega on võimalik haigust tõhusalt ennetada.

Sel aastal on riik laiendanud tasuta gripi vastu vaktsineerimist täiendavatele riskirühmadele. Tasuta saavad gripi vastu vaktsineerida 60+ vanuses inimesed, alla 7-aastased lapsed ja lapseootel naised. Ka apteegid pakuvad nendele riskirühmadele alates oktoobri lõpust tasuta süsti, kui riigi poolt tellitud vaktsiin Eestisse jõudnud. Seniks palume tasuta gripivaktsiini ootavatel inimestel varuda kannatust. 8–19 aastased noored, kellel on terviseseisundi tõttu kõrgenenud risk raskeks haigestumiseks, saavad gripivaktsiini samuti riigi kulul, kuid seda eeskätt perearsti juures, kes teeb iga patsiendi puhul otsuse vaktsineerimise vajalikkuse kohta.

Apteegis viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteek annab teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT vahendid. Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine, mida on võimalik teha veebis, kõnekeskuste kaudu ja vajadusel ka apteegis kohapeal. Rohkem infot leiab vaktsineeriapteegis.ee lehelt.

Lisaks gripi vastu vaktsineerimisele saab apteekides endiselt vaktsineerida ka COVID-19 vastu ning mõnes kohas veel ka puukentsefaliidi vastu.