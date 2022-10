Noored saavad taas võimaluse reisipassiga Euroopat avastada

„Seekordses voorus on eriline see, et reisipasside võitjaid saavad osaleda mitmetes tegevustes, mis toetavad DiscoverEU reisi kogemusest õppimist — näiteks reisieelsed koolitused reisi planeerimiseks ja rahvusvahelised kokkusaamised kõigis Euroopa riikides,“ ütles Haridus- ja Noorteameti Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaator Anni Tetsmann.