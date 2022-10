Paide kesklinnas tegutseva H&H lillepoe juhataja Reelika Klettenberg ütles, et sai pühapäeva hommikul tööle minnes šoki, sest uksetagune oli lilledest tühjaks tehtud. "Kaasa oli võetud kaks suurt sügislilledega täidetud amplit ning riiulitäis suvelilli," täpsustas ta.

Klettenberg märkis, et on seni olnud usaldav ning jätnud osa lilli pärast kaupluse uste sulgemist poeesist kaunistama. "Olen seda teinud linnapildi kaunistamise eesmärgil. Et ka õhtusel ajal oleks ilus vaadata," põhjendas ta.