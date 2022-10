Algas konkurss Paide teatri idee ja selle elluviijate leidmiseks

Paide muusika- ja teatrimaja kuulutab välja avaliku konkursi, et leida idee ja selle elluviijad majas tegutsevale Paide Teatrile alates 1. jaanuarist 2023. Konkursile on oodatud teatri ja kaasaegse etenduskunsti valdkonnas tegutsevad üksikisikud ja loomingulised kollektiivid, kel on ideid ja energiat Paide Teatri lähituleviku kujundamiseks.