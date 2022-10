Käru keskväljaku ümberehitus lükkub järgmisesse aastasse

Tööde käigus on kavas osaliselt asendada praegune haljasala murukiviga, kus oleks võimalik iga ilmaga käia, paigaldada istepingid, prügikastid, valgustus.

Selleks, et kauplejad kaupluse kõrvalt ristmikult turvalisemasse kohta tuleksid, ehitatakse kaks paviljoni, kus on ka elektri tarbimise võimalus, alale on ette nähtud koht pakiautomaadile ja võimalus elektriauto laadimiseks. Keskväljaku kesksesse punkti tuleb lisaks jõulupuuks kasvatatavale kuusele ka ausammas Kärule.