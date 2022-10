Kuningad annavad välja viimased stipendiumid

Enda seisusele kohaselt olid Kuningad oma otsuses kindlad - kümnendat korda väljaantavad stipendiumid jäägu viimaseks. Ei, kuningad ei kao kuhugi, aga ilmas on palju asju millel on konkreetne algus ja lõpp, nii ka Kuningate fondiga.

Aivar Mäe on suure algatusvõimega inimene ja samas ka organisaator, kes suudab panna asju liikuma. Kuningad on märganud, et kõike, mida ta veab, teeb ta suure innu ja entusiasmiga. Tema emotsionaalsus ja joviaalsus on ehk kohati kõrgem kui eestlastlik loomus eeldaks kuid eelkõige näevad kuningad, et tegemist on siira ja rõõmsameelse inimesega. Aivar Mäel on olnud suur roll Paide kultuurikeskuses kujunemisel Paide Muusika- ja Teatrimajaks.

Enno Vaab on olnud pikalt seotud Mäo tööstusküla ja selle arendamisega. Endise Paide KEK hoonete ja territooriumi areng on näidanud, et järjepidevalt ja visalt tegutsedes ei pea kõik endine muutuma varemeteks. Kuningad on seisukohal, et sihikindlalt tegutsedes tulevad ka tulemused ning Enno töö on aidanud edendada ettevõtlust Järvamaal ning aidanud tuua leiba lauale. Mäo Invest pakub oma klientidele kaasaegseid tootmis- ja büroopindasid, mille juurde kuulub ka mitmesuguste teenuste pakkumine nagu näiteks koristus- ja bürooteenused, mis kindlasti on hea tugi ka alustavale ettevõtjale.

Tiia Tamm on Paide ja Järvamaa kultuurihing olnud aastakümneid. Tema energilisus ja ideederohkus on väljendunud mitmetes meeleolukates sündmustes alates Muinasjutu mängumaast Järvamaa laulu- ja tantsupidudeni. Tiial on olnud oma roll ka Paide nelja kuninga valimistel ning nende edasisel tegutsemisel. Kuningad hindavad kõrgelt võimet pakkuda inimestele hinge puudutavaid, meeli rahustavaid, tundeid rikastavaid, elule väärtust loovaid tegevusi läbi kultuuriliste elamuste.

Ülle Müller on aktiivne kultuurikorraldaja kelle tegevusest sündinud ettevõtmised paistavad silma oluliselt kaugemale kui Järvamaa. Kõikide käimalükatud ja eest veetud sündmuste äranimetamisega jäävad isegi kuningad hätta. Viimastest ettevõtmistest olgu märgitud Järva valla kirikute päevad ja muuseumitee, veidi varasemast Paide hooviteatri festival. Ja eks Paide Teatri algusegagi oli palju tegemist. Ülle juhtimisel said teoks arengud Paide Muusika- ja Teatrimajaga. Kuningad avaldavad oma siirast ja sooja tänu, et suure maja juhina oli ta alati kuningate jaoks olemas ning aitas igatpidi kaasa erinevate sündmuste õnnestumisele.