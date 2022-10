Žürii esimehe Peeter Pere sõnul oli rõõmustav näha, et meie arhitektuurielu oma kõikides vormides on väga heal tasemel. "Hea arhitektuuri tunnuseks on, et suurus ei loe. Tõestuseks on kolm väga eriilmelist kontserdipaika Tallinnas, Viimsis ja Treski külas Setomaal. See näitab, et kui tellija usaldab arhitekti, sünnib nende viljakas koostöös meie kultuuripilti rikastav sündmus," selgitas Pere.