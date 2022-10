Väikesed kodu-uurijad kuulavad ja vaatavad koos perega

Konkursi üks eestvedajaid Heli Prii ütles, et uurimistööst võiks näiteks välja tulla, millega kodus või vanavanemate juures kuulatakse-vaadatakse. "Tore oleks kui laps kirjeldaks, kas kodus on raadio ja teler või kasutatakse kaasaegseid nutiseadmeid; kas midagi kuulatakse-vaadatakse koos või on igal pereliikmel „oma masin”; mida vanemad ja vanavanemad mäletavad lapsepõlve raadiokuulamisest ja telerivaatamisest; mis on pereliikmete lemmiksaated ja kes on lemmiksaatejuhid," selgitas ta.