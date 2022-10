VIDEO ⟩ "Kõik! Läbi!" ehk ralliauto sõiduvõimetuks muutumiseks ei läinudki suurt midagi vaja

Rainer Paavel sõnas, et seekordne ralli oli ülesehituselt põnev, sest oli nii uusi lõike kui ka juba tuttavaid radu. «Reedese päeva võtsime kindlas tempos, et laupäeval kindlasti stardis olla,» selgitas ta. «Reedesed ajad olid keskpärased, laupäeva alustasime tempokamalt, sõitsime välja häid aegu, arvestades tehnikat ja kogemusi. Päeva parim katse oli vahest kuues, kus saime kirja klassi viienda aja kirja. Tasub märkida, et klassis stardis 26-27 ekipaaži.»