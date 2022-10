PILDID ⟩ Majatuur 100 miljonit eurot maksvas tehases

«Eelmise aasta 21. juulil oli siin veel tühi plats, kui Nordecon hakkas kõpitsema. 14. septembril oli murdeline hetk, kui ehitus jõudis sinnamaale, et andsime paigalduseks järje üle seadmete tarnijatele Tetrale ja Relcole. Isegi kaks päeva varem saime valmis ja Relco on juba augustist kohal,» selgitab E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas rahulolevalt.

Moodsa piimatehase ehitus käib nii, et püstitatakse seinad, valatakse meeletus koguses betooni ja paigaldatakse armatuuri ning enne katuse peale ehitamist tõstetakse avade kaudu sisse seadmed ja pannakse paika. Sinna peavad need jääma vähemalt 30 aastaks. «Tavaliselt on muudel ehitusobjektidel nii, et hoone pannakse püsti ja sellega ongi kõik valmis. Meil, kui karbi saab kokku, siis alles töö algab,» ütleb Murakas.