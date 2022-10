Keskkütte kasutamise võimalus on olemas 31 protsendil eramutest. Kõige sagedamini kasutatakse seda koos tahkeküttelahendustega. Ainult keskküte on kütteliigiks 2,6 protsendil eramutest.

Korterite puhul on keskküte kõige populaarsem. 39 protsenti korteritest on sellised, kus keskküte toimib vedelküttel. Andmete põhjal on ainult keskküte 25 protsendil korteritest. Ainult tahkeküttel kortereid on 10 protsenti, kuid sama palju on ka kortereid, kus on nii keskküte kui ka tahkekütte võimalus.