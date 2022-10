Kesklinnas on siiski võimalik kauplust pidada

Rõivaäri perenaine Kaie Roomet ütles, et nüüd peaks küll kõigil paidelastel selge olema, et kauplus on tulnud Paidesse selleks, et jääda. «Kaks aastat pole pikk aeg, kuid oleme selle ajaga saanud endale palju hoolivaid püsikliente, kes käivad kaupluses iga nädal ja on meid omaks võtnud,» lausus ta.

Roomet märkis, et just ostjate abiga on ta saanud oma ette­võtet arendada ja kaupa uuendada. «Põhiliselt liiguvad tooted Saksamaalt, Ungarist, Itaaliast, Inglismaalt ja Poolast,» lisas ta.

Kaup jõuab Roometini kullerfirmade kaudu ilma vahendajateta. «Minu eesmärk on kaup poodi saada võimalikult soodsate hindadega,» sõnas ta ja lisas, et selle eest on ostjad väga tänulikud.

Samuti püüab Roomet hoida kauba liikuvuses. Ta teab, et osa ostjaid märkab kohe, kui esemed jäävad letile pikemalt seisma. «Ma ei tee siin muuseumi, vaid müün asjad võimalikult ruttu maha, et uued jälle peale tuua,» lausus ta.

Kauplust toetab ka Facebooki müügiplatvorm ja peatselt valmiv e-pood. «Facebooki kaudu olen rõivaid ja jalatseid müünud juba ligi kaheksa aastat,» märkis ta ja lisas, et elukutselt on ta kõrgharitud raamatupidaja, kellele meeldib asjaajamistes täpne ja korrektne olla.