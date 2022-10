Paide kõnniteedele jõudis uus ja kaasaegne tänavahooldusmasin

„Selle masinaga oleme Paide teehoolduses astunud suure sammu edasi – see on väike, kompaktne ning mis peamine, väga paindlik. Masinaga saab teha erinevaid tänavahooldustöid - puhastamine, pesemine, liivatamine, tolmuimemine, lumelükkamine,“ kirjeldas abilinnapea Karl Jakobson. „Iga töö jaoks on masinal erinevad lisad, mille vahetamisega saab hakkama ka üks inimene, meie puhul siis sõiduki juht.“