Heategevuslik internetiplatvorm kogub raha põlengus kodu kaotanud perele

See on juba vana tõde, et õnnetus ei hüüa tulles. Eelmisel reedel juhtus Järvamaal kohutav õnnetus. Maani põles maha noore perekonna elamu koos kõikide dokumentide, riiete, olmetehnika ja pereisa kogutud autoostu rahaga. Koduta jäid ema, isa ja kolm last, kellest üks ei käi veel lasteaiaski.