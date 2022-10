Türi vallavanem kirjutas tagasiastumisavalduse valmis

Türi vallavolikogu neljapäeval olnud istungil õnnestus koalitsioonil vallavolikogu esimees Maarja Brause maha võtta, kuid hääled ei tulnud kokku selleks, et Andrus Eensoo või Pipi-Liis Siemanni esimeheks valida. Järva Teataja andmeil pidi selle volikogu istungi suurim üllatus olema hoopis see, et pärast uue esimehe kohale saamist esitab vallavanem Ele Enn tagasiastumisavalduse.