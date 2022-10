Siht silme ees: politseinikuks ja karjääri lõpetuseks kaplaniks

Viis aastat Kaitseliidu Järva malevas Naiskodukaitse instruktorina töötanud Metsmal oli ammu mõte politseinikuks hakata, aga keegi ei võtnud seda tõsiselt. «Saan 35 ja tabasin end mõttelt, et pean ju elust veel 35 aastat töötama. Naiskodukaitses pole palju väljavaateid, karjääris pole võimalik liikuda ei üles ega alla. Iga aastaringiga on kõik sama: eelarve koostamine, väljaõppeplaan. Ütlesin Naiskodukaitse juhile Airi Toomingule kohe tööle minnes, et ma väga kauaks ei jää,» lausus ta.

Metsma lisas, et on õppinud usuteaduse instituudis luteri teoloogiat ja tahtis Kaitseliidus kaplaniks saada. Võinuks olla instruktor ja ka kaplan. «Kui riik ütles, et pole vaja orkestrit ega kap­laneid, siis mõistsin, et nad ei vaja mind ka,» ütles ta. «Järva malevas saaks kaplaniametit pidada vabatahtlikuna, aga leiba see ei ju lauale ei too.»