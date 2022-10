Väärikas eas juubilar osutus meeri sugulaseks

14. oktoobril sai 100aastaseks Linda Ehmann, kes on pärit Vissuverest Lõõlast, kuid elab juba ammu Paides. Tema tervis on hea, vaid jalad ei taha enam hästi kanda. Aga sünnipäevalaps on rõõmus ja tegi kohtumisel linnapeaga naljagi. Selgus ka tore fakt, et proua Linda ja linnapea Eimar on omavahel üsna lähedalt sugulased.