"Ma arvan, et see on väga mõistlik ja vajalik asi, sest see on tegelikult pea sajand tagasi võetud ülesanne, mis on siiamaani tegemata," märkis ta. Linnapea leidis, et kuna linnaeelarve on väga pingeline, võiks ideekonkursi välja kuulutada aastal 2024 ja siis algatada korjanduse. Teine võimalus on, et linn ostab eraomanikult vana rahvamaja ära ja teeb korda, kuid selleks linnal raha pole.