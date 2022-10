Kahekümne aasta eest loodud kultuuriseltsi on koondunud Lõuna-Järvamaal elavad ukrainlased, kelle jaoks on oluline ka Eestis elades hoida elus oma kultuuri ja selle traditsioone.

Kontserdi alguses tervitas kohale tulnuid seltsi esinaine Anna Loovili. "Me oleme kokku tulnud selleks, et tähistada seltsi juubelit. Aga peame meeles pidama ka neid, kes meie hulgast nüüdseks lahkunud on. Samuti neid kangelasi, kes meie kodumaal Ukraina eest võideldes elu on andnud," kõneles Loovili ning palus saalitäiel publikul lahkunute mälestuseks püsti tõusta ning pea langetada.