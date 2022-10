Imaveres kirja pandud lugu paradiisist kõlab mulkide laulupeol

Võistluse eesmärk on saada uusi mulgikeelseid omaloomingulisi laule, mida saaks kasutada Mulgi pidudel,laste folklooripäevadel ja igasugustel omakultuuri üritustel. Laulud on täienduseks ka Mulgimaa kooride, ansamblite, solistide ja teiste kollektiivide repertuaarile. "Uute mulgikeelsete laulude võistlusega soovime tõmmata tähelepanu mulgi keelele ning selle kasutusvõimalustele nüüdisajal, et meil oleks ka kaasaegse sisuga mulgikeelset loomingut. Kutsume üles viisistama uuemat mulgikeelset luulet ja innustame kirjutama mulgi keeles," selgitas Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg.