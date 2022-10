Professor Andres Uibo, helirežissöör Priit Kuulberg ja salvestusinsener Aular Soon on ellu äratanud 1970-1990 ilmunud albumisarja "Eesti orelid", et tutvustada Eestis asuvate orelitega esitatud muusikat. Laupäeval esitleti Paide kirikus albumit, kus peal selle kiriku orelil salvestatud lood.