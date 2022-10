Koordi kogukond istutas puisniidule 72 puud

MTÜ Seisund eestvedaja Jaagup Tormise teatel võttis talgutel mitmes vahetuses osa 16 inimest, kellega olid kaasas ka lapsed: "Talgulisi oli nii lähedalt Koordist ja Peetrist, kui kaugelt Tallinnast. Mul on isegi hea meel, et rohkem inimesi polnud. Hea suurusega grupp oli, rohkemat oleks olnud liiga palju hallata."

Talguliste abiga sai karjamaale rajatav puisniit juurde 72 puud. Neist 14 olid suured, 3 kuni 3,5meetrised. Et sellistel puudel on juurepall sarnane võra mõõtudega oli talgute ettevalmistajtel palju kaevamist, et augud ette teha.