Me peame rääkima perest ja elukindlustusest

Elukindlustuse sõlmimine on võimalik ka palju varem või sootuks hiljem. Andmetest tuleb välja, et kõige noorem elukindluste kasuks otsustanud klient on vaid 18 aastat vana ning kõige pikaajalisem elukindlustuse klient on olnud olnud meiega tervelt 20 aastat. Kõige väiksem summa, millele elu saab kindlustada, on 15 000 eurot, kõige suurem kliendi poolt valitud kindlustussumma on aga miljon eurot. See näitlikustab, et elukindlustuse sõlmimiseks pole vaja kindlat tausta või põhjust. Ainus ühisosa, mis elu kindlustanud inimestel on, on kindlus, et nad on otsustanud valmistuda ka halvimaks.