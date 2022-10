Toidutootjad otsivad Pariisi messil ekspordipartnereid

Käesoleval aastal on Eesti ettevõtete stendid esindatud liha-, piima-, gurmee-, mahe-, joogi- ja kondiitritoodete hallides. Oma toodangut tutvustavad maailmale 15 toidutootjat: Artisan Honey OÜ, Nõo Lihatööstus OÜ, Linnamäe Lihatööstus AS, Farmi Piimatööstus AS, Solbritt AS, Saaremaa DeliFood OÜ, Balsnack International Holding AS, Eesti Sai OÜ, Eesti Pagar AS, Saku Õlletehas AS, A. Le Coq AS, Salvest AS, Lojal OÜ, Puljong OÜ, Laava Tech OÜ.