Järvamaa noortekogu on peatselt arhiiviriiulitel

Järvamaa Noortekogu (JNK) lõpetab. Need kolm sõna on Järvamaa noortevaldkonnas mõneti pikemat aega juba eeldatud. Nüüd on asi ametlik. Hiljemalt noortekogu 17. sünnipäevaks, 27. detsembriks, on ühing arhiiviriiulite vahele talletatud. See ei ole siiski kurb lõpp, vaid jääme mäletama saavutusi ning kõrghetki, mida JNK endas hoomab - sama saab teha iga järvamaalane, kirjutavad Järvamaa Noortekogu nimel Damaris Ly Tambla, Hedi Aimsalu ja Kaarel Vene.