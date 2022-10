Eesti Pank annab välja Liivimaa maapäevale pühendatud kuldmündi

Liivimaa maapäevale pühendatud kullast meenemündi on kujundanud disainer ja kujundaja Riho Luuse, kes on Eesti Panga meenemünte kujundanud ka varem. Mündil on taimornamendiga põimitud rist, mille idee pärineb Põhja-Saaremaal asuva Karja kiriku (ehitatud 1334–1340) lõunapoolse eeskoja ukse kohal asuvalt dolomiidist reljeefilt. See kujund sümboliseerib kristliku mõtteviisi ühtset, kindlat ja jätkuvat kasvamist ning levimist keskajal. Mündil on ka aastaarv 1422 ja sõna „Liivimaa maapäev“. Mündi aversil on Eesti Vabariigi riigivapp ja aastaarv 2022. Proof-like kvaliteediga kuldmünt on prooviga 999, kaalub 3,11 grammi ning selle läbimõõt on 18 millimeetrit. Mündi tiraaž on 3000. Kullast meenemündi nimiväärtus on 25 eurot ja hind 250 eurot. Münt vermiti Portugali rahapajas.