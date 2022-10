Garaažist on saanud defitsiitne toode

1960. aastate lõpus Mustamäele rajatud sadadest garaažidest on alles ainult mõned üksikud ühistud. Paljud säilinud garaažipinnad on jäänud ilma vajaliku hoolitsuseta, mistõttu on need amortiseerunud ja ajale jalgu jäänud. „Räämas garaažiühistud lammutatakse linna üldilme parandamiseks või uusarendustele ruumi tegemiseks,“ sõnas Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe. „Garaaže – nii nagu neid kuni 90. aastateni ehitati – enam juurde ei rajata ja kuna vanemaid garaaže lammutatakse, siis on garaažide üldarv aastatega vähenenud.“