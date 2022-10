Kultuurikomisjoni algatatud eelnõu võimaldab kerkida korraga mitmel kultuuriehitisel

Eelnõu komisjonipoolse ettekandja Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul võib Eesti Kultuurkapital kehtiva seaduse alusel korraga toetada vaid kahe ehitise kerkimist ja kultuuriehitiste ehitamiseks hasartmängumaksust laekunud raha ei ole võimalik täies ulatuses rakendada. „Leidsime kultuurikomisjonis, et kui kultuurkapitalil on piisavalt vahendeid, siis on ootele jäävat raha otstarbekas kasutada pingereas järgmise kultuuriehitise valmimiseks,“ lausus ta. „Seisma jäädes olemasolev summa inflatsiooni tõttu lihtsalt kahaneb ja samal ajal tõusevad ka ehituse hinnad, nii et ehitamisega tasub alustada pigem varem kui hiljem.“

Komisjoni liige Marko Šorin märkis, et praegu on Eesti Kultuurkapital sõlmimas lepingut Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. „Kultuurikomisjoni pakutud seadusemuudatuse jõustudes saab Kultuurkapital lisaks pingereas teisel kohal asuvale objektile asuda toetama ka kolmandat objekti,“ sõnas Šorin. Ta osutas, et muudatus paneb kultuurkapitalile suurema vastutuse, sest toetades pingereas järgmist objekti peab olema veendunud, et raha on piisavalt ka esimeste kultuuriehitiste jaoks. „Eelnõus on kirjas, et pingereas järgmise kultuuriehitise toetamine ei või mõjutada eespool oleva objekti valmimist.“

Samuti on eelnõu järgi võimalik toetada pingereas tagapool asuvat objekti varem kui eespool asuvat objekti, kui pingereas eespool oleva objekti ettevalmistus ei võimalda toetust eraldada. Seletuskirjas osutatakse, et sarnaselt objektide üheaegse rahastamisega on pingereas tagapool asuva objekti rahastamise eelduseks, et see ei mõjuta eespool oleva objekti valmimist ehk on olemas valmisolek ja võimalus asuda toetama ka eespool olevat objekti.

Kultuurikomisjon otsustas anda Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikogu juhatusele üle tänasel täiskogu istungil.

Riigikogu võttis mullu 13. septembril vastu otsuse, millega kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida järgmiselt: Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak.

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab Kultuurkapitali nõukogu vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud pingereale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse 60,6 protsenti Kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.