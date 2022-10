Riigi saadetud dokumentidega tutvumine muutub lihtsamaks

Riigiasutuste olulist menetlusteavet sisaldavate dokumentidega tutvumisel peab jääma tõendatav jälg, et inimene on talle vajaliku info kätte saanud ja sellega kursis. Varem toimetasime näiteks kohtu poolt saadetavad teated inimestele sageli tähitud postiga, mis on saajale tülikas ja riigile kulukas. Tahtsime, et inimestel oleks võimalik dokumentidega tutvuda mugavalt, endale sobival ajal ja kohas. Seda võimaldab kõige paremini digitaalne lahendus, mistõttu saigi otsustatud veebiplatvormi toomise kasuks,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg kättetoimetamisportaali loomise vajadust kommenteerides.