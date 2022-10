Pere asus põlenud maja lammutama

Veel paar nädalat hiljemgi on Tõnissonil raske põlenud maja varemeid vaadata ilma, et pisarad ei voola. «Olen siin majas üles kasvanud ja suure osa oma elust elanud,» sõnas ta ning lisas, et kutsus kolm ja pool aastat tagasi poja koos perege sinna elama. «Minul üksiku naisterahvana polnud jõudu maja üles kõpitseda, pojal oli rohkem pealehakkamist ja võimalusi ning lastelastel oli viimaks hea koht, kus ringi joosta.»

Just see, et lastel on maal hea elada ja talukoht asub nii heas kohas, on ka põhjus, miks pere tahab tingimata samasse kohta uue maja ehitada. «Vanarahvas ütleb, et täpselt sama koha peale ei tohi põlenud maja asemele uut ehitada. Peab kasvõi meetri jagu nihkes olema,» märkis Tõnisson.