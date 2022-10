Tööandjad ja ametiühingud leppisid kokku uued turvalise tööaja reeglid

“Kokkulepe on väga tervitatav, sest pingutusi selle kokkuleppe saavutamiseks tehti väga pikalt. Kolmepoolseid läbirääkimisi on vaja tööandjate ja töötajate huvide tasakaaluks paindlikkuse ja turvatunde vahel. Loodan väga, et ka edaspidi saame ühiselt arutades omavahel kokkuleppele”, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas tõdes, et kuivõrd tööturg on pidevas muutumises, on suurem paindlikkus nii töötajate kui tööandjate huvides. „Paindlikumad tingimused võimaldavad tõsta nii tööhõivet, suurendada maksutulu kui parandada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet,“ tõdes ta. „Eriti hea meel on lahenduse leidmine valveaja regulatsioonis, sest seda on tööandjad otsinud mitu aastat.“

Ametiühingute Keskliidu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul astuti selle kokkuleppega samm kaasaegsema tööaja regulatsiooni poole. „Valdkondi, kus on mõistlik kokku leppida seadusest pisut teisiti, on teisigi, ning nende arutamine kolmepoolselt koos töötajate, tööandjate ja valitsusega annab selleks võimaluse. Probleem tuleb lahendada just seal, kus see eksisteerib ning enamasti pole võimalik eriregulatsiooni rakendada kõigile korraga, “ lisas Toomel.