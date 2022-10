Rahvamajad üle Eesti avavad koos oma uksed

Eesti Rahvamajade Ühingu eestvedamisel toimub laupäeval, 22. oktoobril Eestimaa Rahvamaja Päev pealkirjaga "Kultuur. Haridus. Kogukond". Päeva eesmärk on on tõsta fookusesse rahvamaja kui rahvusliku identiteedi hoidja ja elukestvat õppimist võimaldav koht, et suurendada inimeste teadlikkust ja luua eeldused rahvamajade arenguks.