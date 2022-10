Jõuluvana Preedik koos abilistega loodab tänavu jõuda rohkemate lasteni

Päkapikud pole ka sellel suvel puhanud ja valminud on jõuluvana Preediku oma koduleht, kus võimalik oma panus heategevusse teha otse läbi makselingi. "Iga toetus aitab meil jõuda lasteni, kes meid ootavad," annab jõuluvana Preedik teada ja lisab, et nagu igal aastal on ka see aasta soov jõuda rohkem kui eelmisel aastal.