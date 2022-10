Eksistentsi lõpetav Paide Teater esitleb raamatut

„Mäluraamat“ on atlas, mille lehekülgedel kaardistatakse ühtaegu juba käidud radu, neid, mis on avastatud ja maha märgitud möödunud hooaja lavastuste loomise käigus, ent tehakse ka põikeid tundmatusse, avastamata sügavustesse, et uurida, millised dramaturgilised struktuurid ja võtted võiksid muutuda reisidokumentideks, mis lubaksid meil – lugejail, kirjutajail – ületada igimuutuvaid piire mäletamise ja unustamise maastikel.

Paide Teatri „Mäluraamat“ soovib oma publikuni tuua ühe teatri aastase loomingulise uurimuse, kõik selle, mis ühtaegu eelneb ja ümbritseb neid maailmu, millesse publik õhtul siseneb. Samas on oluline märkida, et „Mäluraamatu“ avamise eelduseks ei ole nimetatud lavastuste nägemine. See ei ole kavaleht, vaid ainuisene dramaturgiline tervik, mida ei ümbritse aksid ega valgusta prožektorid, vaid kaaned ja lamp lugeja laual.

„Mäluraamat“ ei ole teaduslik ega isegi mitte pseudoteaduslik käsiraamat. See on katse koondada mälu. Mälu selle hektilisuses. Žanri määramine on võimatu. Ajavormid vahelduvad peadpööritava kiirusega. Post scriptum lavastaja märkmikust seisab kõrvuti õunakoogiretseptiga, nende ees on lõik intervjuust ühe inimesega, kes mäletab peaaegu kõike... Ja kui lugeja võtab raamatu järgmisel päeval teisest kohast avada, muutub kõik.