Politsei otsib metsa põgenenud autovargaid

Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase sõnul said sündmused alguse täna öösel kümmekond minutit enne kella kahte, kui Viljandis elav Toyota Land Cruiseri omanik andis häirekeskusele teada, et just hetk tagasi varastati tema 2019. aasta sõiduk.