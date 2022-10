Koeru poisi keerulise sõnaseadega naljalood naelutasid kuulama

Oliver Kullasepp ütles, et valis lühilood välja koos õpetajaga ning harjutas parajalt keerulist teksti kodus päris palju. "See polnud lihtne, kuid samas oli sõnamäng omamoodi tore," lausus ta.

Keskraamatukogu lasteosakonna vanembibliograaf Eveli Kull ütles, et kõik 12 last, kes tulid lugema, olid väga tublid ning püüdlikud. "Ettelugemine on lapsele väga kasulik Seda on rõhutanud ka Aino Pervik, kellele 90. sünnipäevale me võistluse pühendasime," lausus ta.