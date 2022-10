Oktoobris alustab ajateenistust ligi 1000 kutsealust, neist rühmajagu ka Järvamaalt

„Tere tulemast ajateenistusse Jõhvi sõjaväelinnakusse Kalevi jalaväepataljoni. Me oleme sind oodanud ja oleme valmis sulle pakkuma head ja väljakutseid esitavat väljaõpet. Sinu teenistuskaaslased on uusi teadmisi ja oskusi omandanud juba juuli kuust alates ning just nemad on esimesed kelle poole pöörduda, et sind vajadusel aidata ja toetada. Küsi julgelt küsimusi, kui midagi jääb selgusetuks. Ole initsiatiivikas ja näita huvi õppimise vastu. Võta oma uuest väljakutsest maksimum, sest sinu panus on oluline ja ainult niimoodi saame me kasvada ühtseks meeskonnaks, kes täidab ükskõik kui keerulise ülesande alati eeskujulikult,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Argo Sibul.