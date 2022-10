Omniva pakiautomaatide võrgustik uueneb

„Omnival on üle Baltikumi suurim võrgustik – kokku 960 pakiautomaati, kuid pakkide saatmine kasvab ja ootus uute järele on jätkuvalt suur. Soovime pakkuda parimat ja kodulähedast teenust ning selleks paigaldame nii juurde pakiautomaate kui ka vahetame juba vananenud välja uute vastu,“ ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Eesti 309 pakiautomaadist paikneb pea 30 asulas, kus on vaid Omniva esindatud. Kristi Undi sõnul on vastutustundlik toetada väiksemates asulates elavaid inimesi, kus kaubandusvõrgustikku on vähe ja üha enam tellitakse igapäevased tooted/teenused, kas kulleriga koju või pakiautomaati. „Sel aastal paigaldasime koostöös omavalitsustega ligi 40 uut pakiautomaati üle Eesti. Paljud neist said paika just väikeasulatesse, kus seni ei ole olnud pakiautomaati,“ rõhutas Kristi Unt.