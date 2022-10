Punamonumentide teema kerkis ka Paides üles

Riigimaal asuva kuju osas on kavas pöörduda transpordiameti poole. Samas on tegemist ainsa nn päris sündmuse tähisega ehk reaalselt 1944. a Prääma rabas hukatud kohalike mälestusmärgiga. Nii, et ka siin on variandiks lisada selgitav plaat, avamaks täpsemalt vastavat ajaloolist sündmust (sellel arvamusel on ka Ründo Mülts).

Roosna-Alliku märgi osas soovime kogukonnaga läbi rääkida, sest märk sisaldab väidetavalt kohalikke nimesid. Tõenäoliselt tuleb kas muuta teksti või lisada selgitav plaat või kui kogukond seda soovib, teisaldada kuju tervikuna.

Reopalu kalmistul asuva mälestusmärgiga seoses oleme võtnud hinnapakkumise georadari töödeks, selgitamaks välja, kas selle kuju juurde on maetud langenuid. Üks variant on sellelt eemaldada ideoloogilised tähised ja panna sellele neutraalne plaat (näiteks: Mälestuseks kõigile Teises maailmasõjas hukkunutele). Kui selgub, et alale ei ole sõjas langenuid maetud, on võimalus see osa kalmistust võtta kasutusse ka matmisteks.

5. Millised on orienteeruvad finantskulud seoses punamonumentidega kui neid soovitakse teisaldada, hävitada või midagi muud teha?