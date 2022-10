Eelmisel suvel Imaveres valminud moodsa üürimaja elanikud olid pärast sissekolimist hädas valesti paigaldatud põrandakütteandurite, veesurve ja teiste ehituslike küsimustega. Nüüd on enamik puudujääke mingi lahenduse saanud, kuid elanikud on endiselt murelikud. Tõsine probleem on kuuridesse tungiv vesi. Rahulolematust tekitavad ka arved, millelt ei suudeta välja lugeda, mille eest tuleb täpselt maksta.