Viking Window mängis sel nädalal juba teist korda Viimsiga, aga seekord võitis

Viking Window meeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et kolmapäevases karikavõistluste kaheksandikfinaali kohtumises polnud neil erilist lootustki. Vastu tuli võtta kaotus 57:90. "Meile oli pisike pettumus, et läksime kohe meistriliiga võistkonnaga vastamisi. Lootsime, et võistkondi tuleb karikavõistlustele rohkem ning saame tänu sellele hooaja algusesse häid lisamänge teise ja esimese liiga võistkondadega. Aga juhtus nii, et osalema tuli vaid 16 meeskonda ja kohe olidki kaheksandikfinaalid ning vastaseks Viimsi," rääkis ta.